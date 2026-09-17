Detenido un delincuente reincidente tras robar a una mujer mediante la técnica del 'mataleón' en Guadalajara

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GUADALAJARA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Policía Local, han detenido a un varón, al que constaban numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de robo con violencia instantes después de que abordara a una mujer y la agarrara fuertemente por el cuello, empleando la técnica conocida como 'mataleón', para posteriormente apoderarse de sus efectos personales.

Según informa la Policía, los hechos se iniciaron recibir en el 091 una llamada en la que varios testigos, menores de edad, alertaban de que un varón acababa de asaltar a una mujer, utilizando una fuerte presión sobre su cuello para reducirla y sustraerle sus pertenencias.

De manera inmediata, varios indicativos policiales se desplazaron hasta el lugar para asistir a la víctima, una persona de especial vulnerabilidad por su edad y, comprobando su estado, mientras que el resto de las patrullas disponibles comenzaron a realizar la búsqueda por las inmediaciones con el objetivo de localizar al presunto autor.

Las características físicas y la vestimenta aportadas por los testigos, cuya colaboración fue fundamental, permitieron a los agentes establecer un dispositivo de búsqueda por la zona. Poco después, localizaron a un varón, procediendo a su identificación, al cual le constaban numerosos antecedentes policiales.

Durante la intervención, los agentes encontraron entre la goma de su pantalón, una tarjeta bancaria a nombre de la víctima, circunstancia que permitió relacionarle directamente con los hechos investigados.

Por todo ello, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia, siendo posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.

La rápida actuación policial, tanto en la asistencia inicial a la víctima como en la localización del presunto autor, permitió esclarecer los hechos y recuperar todos los efectos sustraídos.