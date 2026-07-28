Un detenido y dos menores investigados por robar en el interior de una nave industrial de Tomelloso - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado y detenido a un varón e investigado a dos menores de edad por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza en el interior de una nave industrial de la localidad manchega de Tomelloso, dentro de la denominada operación 'Tebarias'.

A mediados del presente mes de junio se tuvo conocimiento en el Puesto Principal de Tomelloso de la Guardia Civil, mediante la interposición de una denuncia de la comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas en el interior de una nave, ubicada en un polígono industrial de la localidad, dedicada al alquiler de maquinaria agrícola.

Mediante el forzamiento de la puerta de acceso, los autores consiguieron sustraer varias baterías de automoción y herramientas eléctricas por un valor aproximado de 3.000 euros.

El Grupo de Investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Alcázar de San Juan fue el encargado de realizar la práctica de gestiones tendentes al esclarecimiento del hecho y la detención de los supuestos autores.

Se procedió a la inspección ocular del lugar de los hechos y se visionaron y analizaron numerosas grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento donde se produjo el delito, así como de las zonas cercanas.

Del visionado se extrajo el "modus operandi" tan particular utilizado por los supuestos autores, tras forzar la puerta de acceso con una palanca, abandonaron el lugar por si se hubiere activado la alarma.

Un tiempo después, volvieron al lugar y lo reconocieron a cierta distancia, para después de comprobar que no había presencia policial en la zona u otro inconveniente, volviéndose a marchar, para ya regresar nuevamente y utilizando un vehículo, accedieron al interior y sustrajeron parte de los efectos.

Se consiguió identificar a los tres supuestos autores, el primero un conocido delincuente, con numerosos antecedentes. Este sujeto para perpetrar el citado delito, utilizó a su hijo menor de edad y otro menor de edad amigo de éste.

Hace escasos días se procedió a la detención del supuesto autor y a la investigación de los dos menores también presuntos autores del hecho, así como a la recuperación de todos los efectos sustraídos, que han sido devueltos a su legítimo propietario.

Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia número 3 de Tomelloso y a Fiscalía de Menores.