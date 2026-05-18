Detenido el dueño de una frutería de Cuenca por explotar laboralmente a un compatriota al que nunca pagó

Archivo - Coche Policía Nacional. Imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CUENCA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Cuenca a un varón de 33 años de edad como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, puesto que tenía trabajando en su frutería a un compatriota en situación irregular, al que imponía unas condiciones laborales abusivas y precarias.

Según informa la Policía Nacional en nota de prensa, la investigación se inició a raíz de la denuncia de la víctima, quien se había desplazado hasta Cuenca por una supuesta oferta laboral. Al llegar a la ciudad, el dueño de la frutería aprovechando la situación de vulnerabilidad del trabajador --quien se encontraba en situación irregular en España y no podía ser titular de un contrato de trabajo-- le obligó a llevar a cabo jornadas laborales de 13 horas diarias sin descanso semanal, además de ofrecerle un salario muy por debajo de lo establecido legalmente, del que nunca llegó a percibir cantidad alguna.

Asimismo, le obligaba a dormir en la trastienda de la frutería, un almacén en condiciones insalubres y falta de higiene, dejándolo encerrado en la misma durante el horario de cierre y sin proporcionarle llaves del local para poder salir en caso de emergencia.

En este contexto, el trabajador condicionado por su precaria situación económica y personal, puesto que no conocía a nadie en Cuenca y ni siquiera hablaba español, aceptó las condiciones laborales abusivas impuestas por el dueño por miedo a perder su única fuente de ingresos.

En cuanto la Policía Nacional conoció la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraba el trabajador, procedió a prestarle asistencia social, gestionando una solución habitacional de urgencia en el albergue municipal.

En cuanto al dueño del negocio, fue detenido como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El operativo policial se llevó a cabo con la colaboración de funcionarios de la Dirección Provincial de Sanidad.