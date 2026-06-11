Detenido el dueño de un local de ocio de Puertollano acusado de tráfico de cocaína

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a un varón como presunto responsable de los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. - POLICÍA NACIONAL

CIUDAD REAL 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a un varón como presunto responsable de los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

El detenido es el titular de un local de ocio de la localidad desde el que se estaría facilitando la distribución y el consumo de cocaína entre los clientes, según ha informado la Policía Nacional por nota de prensa.

Los investigadores obtuvieron indicios de que se había producido un incremento de la presencia de drogas, principalmente cocaína, en una zona concreta de Puertollano.

Las pesquisas posteriores les permitieron verificar la existencia de un punto de venta en un establecimiento de ocio, por lo que se dispuso un operativo policial con unidades de Seguridad Ciudadana para realizar una inspección en el local.

En el registro, los agentes localizaron un cuarto en la parte trasera en el que en ese momento se estaban procesando dosis individuales de cocaína para su venta, dos básculas de precisión, 29 bolsas monodosis, 54 gramos de cocaína y 155 euros en efectivo.

Además, los agentes intervinieron tres armas de fuego largas y una pistola, a las que se les habían eliminado los números de serie identificativos.

La Policía Nacional procedió al precinto temporal del establecimiento y la detención del responsable, al que se le imputan los delitos de tráfico de estupefacientes y tenencia ilícita de armas.

Esta operación se enmarca dentro del Plan de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en zonas y locales de ocio que llevan a efecto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para inspeccionar y decomisar estupefacientes en la vía pública y locales de ocio.

Un plan preventivo que incrementa la presencia policial en las calles poniendo el foco en traficantes especializados en el 'menudeo' y que inciden especialmente en las inmediaciones de centros educativos y locales de ocio.