Detenido en Guadalajara tras ser sorprendido con 52 gramos de cocaína escondidos en una funda de raqueta

La Policía Nacional detiene en Guadalajara a un varón tras ser sorprendido con 52 gramos de cocaína en roca. - POLICÍA NACIONAL

GUADALAJARA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la calle Alonso Núñez de Reinoso de Guadalajara a un varón de 26 años de edad, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Agentes de Policía Nacional se encontraban realizando una patrulla de paisano con el objeto de prevenir y erradicar el consumo de sustancias estupefacientes en parques y vía pública cuando observaron a un individuo que, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida de manera apresurada según ha informado la Policía en nota de prensa.

Los agentes le dieron el alto, procediendo a su identificación y posterior registro de sus pertenencias, comprobando que en el interior de una funda en la que portaba unas raquetas de tenis, llevaba también oculta una bolsa con 52 gramos de cocaína en roca.

Por todo ello, se procedía a su detención y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.