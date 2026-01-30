Detenido en Hellín un hombre acusado de trata de seres humanos para explotación laboral

Un coche y un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL.

ALBACETE 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Hellín (Albacete) a un varón como presunto autor de un delito de trata de seres humanos y favorecimiento de la inmigración ilegal después de que una investigación revelase que facilitó la entrada en el país de una mujer inmigrante y la obligó a trabajar irregularmente y sin descanso en labores domésticas y agrícolas.

Los agentes recibieron información sobre la posible situación de explotación de la víctima, por lo que se iniciaron los primeros trámites e indagaciones por parte del interlocutor social de la Policía Nacional en materia de extranjería, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía por nota de prensa.

La investigación reveló que el presunto autor había contactado con ella a través de una red social y que le ofreció un trabajo bien remunerado en España.

Una vez que la convenció para viajar hasta el país, le envió el dinero y le facilitó todos los medios necesarios para el viaje, dándole además instrucciones sobre cómo debía comportarse en la frontera para acceder al país sin problemas.

Cuando llegó a España, este varón la trasladó hasta una finca aislada, donde la obligaba a trabajar tanto en labores domésticas como agrícolas, sin ningún tipo de horario ni remuneración alguna, ya que supuestamente había contraído una deuda con él de 4.000 euros.

Gracias a la ayuda de una tercera persona, la víctima logró huir de la finca en la que estaba recluida y la Policía Nacional procedió a la detención del varón como presunto autor de un delito de seres humanos y favorecimiento de la inmigración.