Detenido a un hombre por agredir con arma blanca a otro en Corral de Almaguer (Toledo)

Detenido a un hombre por agredir con arma blanca a otro en Corral de Almaguer - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al autor de un delito de lesiones con arma blanca en la localidad de Corral de Almaguer (Toledo), agresión que se produjo el pasado 15 de septiembre.

El presunto autor, un joven de 19 años, entró en un establecimiento de la localidad encapuchado y sin motivo aparente agredió utilizando un arma blanca a otro varón, causándole lesiones en el cuello, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Tras los hechos, se iniciaron las gestiones oportunas para su identificación y localización siendo finalmente detenido por efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de Madrid el pasado 16 de septiembre.

El detenido con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio fue puesto a disposición del Tribunal de Istancia de Quintanar de la Orden, quien decretó su ingreso en prisión.