Detenido un hombre en Albacete por extorsionar a personas en plataformas de contactos sexuales

ALBACETE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Albacete a un varón como presunto autor de un delito de extorsión cometido a través de Internet que captaba a las víctimas en plataformas de contactos sexuales.

Los agentes iniciaron la investigación tras recibir varias denuncias de ciudadanos que habían sido víctimas de chantaje por acceder a aplicaciones de contactos con el fin de mantener encuentros de índole sexual, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Aunque los encuentros nunca tenían lugar, el delincuente les exigía el pago de una determinada cantidad económica con la condición de no difundir dicha información de contenido sexual a su entorno. La extorsión a las víctimas se completaba con intimidaciones de carácter grave que podrían extenderse a sus familiares.

A pesar de que algunos de los afectados accedieron a realizar el pago del dinero requerido, no daba por finalizada la extorsión y el delincuente reiteraba sus amenazas con el pretexto de que no le había llegado la cuantía o que lo pagado era insignificante.

Gracias a las investigaciones basadas en los pagos realizados y las comunicaciones entre víctima y autor, se ha logrado identificar al responsable, cuya localización exigió realizar desplazamientos y vigilancias en diferentes localidades.

Finalmente, el supuesto autor ha sido detenido y ha pasado a disposición judicial.