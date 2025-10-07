Detenido un hombre por dos delitos de hurto de dinero en los cepillos de la ermita de Belmonte

CUENCA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, vecino de Ciudad Real, por dos delitos de hurto de dinero cometidos en los cepillos de limosna de la Ermita de Nuestra Señora la Virgen de Gracia de la localidad de Belmonte (Cuenca).

Los hechos sucedieron entre los meses de marzo y abril de este año. En ambos casos mientras el templo permanecía abierto a los feligreses para el rezo y la confesión, se sustrajo el dinero depositado en los cepillos de limosna, alcanzando un total aproximado de 900 euros.

La investigación se inició tras la presentación de denuncia por parte del párroco; investigación que recabó testimonios de testigos, recogió indicios en el lugar de los hechos y analizó las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la ermita, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

En dichas imágenes se logró la identificación de un individuo observándose como utilizaba un alambre u objeto similar para manipular los cepillos de la limosna.

Las pesquisas realizadas permitieron situar el domicilio del sospechoso en la localidad de Ciudad Real, procediéndose a la localización y detención del autor. El detenido, junto a las diligencias practicadas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón.