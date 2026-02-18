Detenido un hombre por una presunta agresión a su pareja en Jadraque (Guadalajara)

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en una foto de archivo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

GUADALAJARA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado este miércoles que un hombre ha sido detenido por una presunta agresión a su pareja en Jadraque (Guadalajara), aseverando también que la mujer se encontraba en el sistema VioGén.

En declaraciones a los medios este miércoles, Sabrido ha explicado que el caso se encuentra bajo investigación policial para determinar los hechos que "se someterá a proceso judicial", mostrándose "seguro" de que el detenido pasará a disposición judicial. "Sin ninguna duda", ha reafirmado.

El delegado ha comentado que la mujer se encontraba en el sistema VioGén en la situación de riesgo extremo pero que, una vez ha sido detenido el presunto autor de los hechos, este riesgo ha pasado a alto.

Sin embargo, ha expuesto que no le consta que en este caso se estuviera utilizando la pulsera antimaltrato, ya que para llegar a este extremo tiene que haber una intervención judicial.

José Pablo se ha mostrado "preocupado" por estos hechos y ha incidido en que en materia de violencia de género hay que tener "tolerancia cero", estar "siempre pendientes como sociedad" y "reconocer el esfuerzo" de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en esta materia.