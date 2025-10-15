Detenido un hombre como presunto autor de la muerte de su hermano en Abenójar (Ciudad Real)

Archivo - Agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CIUDAD REAL 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la mañana de este miércoles a un hombre como presunto autor de la muerte de su hermano tras una agresión con arma blanca en el municipio de Abenójar (Ciudad Real).

El cuerpo del hombre fue encontrado en la tarde de este martes en un domicilio de la calle del Pilar por uno de sus familiares.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, efectivos de la Guardia Civil iniciaron este martes un operativo para localizar al hermano de la víctima, como principal sospechoso.

La operación ha culminado este miércoles con la detención del hombre.