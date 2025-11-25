Un detenido y otro investigado por seis robos en un centro de gestión de residuos y una empresa de Almansa

Efectos intervenidos por la Guardia Civil tras detener a una persona e investigar a otra por seis robos en un centro de residuos y una empresa de Almansa. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almansa, dentro de la operación denominada 'Boniclay', han detenido a un vecino de dicha localidad, de 35 años de edad, como presunto autor de seis delitos de robo con fuerza en las cosas, resultando investigado otro residente de Almansa, de 37 años, por su participación en uno de estos robos.

Los robos esclarecidos se cometieron tanto en un centro gestor de residuos de Almansa como en tres camiones propiedad de una empresa de sonido y montaje de escenarios de la localidad almanseña, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La Guardia Civil de Almansa tuvo conocimiento de una serie de robos, cometidos entre los meses de junio y octubre, que fueron denunciando sus víctimas tanto en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Almansa como en la Comisaría de Policía Nacional de la localidad alicantina de Elda. Durante las investigaciones se pudo comprobar cómo los autores sustrajeron del interior del centro gestor de residuos de Almansa numerosas piezas de vehículos, entre ellas motores de arranque, catalizadores, alternadores, compresores, llantas de aluminio y baterías.

En los camiones de la empresa de sonido fueron sustraídas seis baterías, una bobina de cable de cobre, así como diversas herramientas utilizadas para el montaje y desmontaje de los escenarios, valorados todo ello en 2.000 euros.

En uno de los robos, ya esclarecidos, estas personas accedieron al interior del recinto y se llevaron una furgoneta, utilizada posteriormente para transportar el material sustraído en el resto de los robos esclarecidos.

Fruto de las gestiones e investigaciones realizadas por la Guardia Civil de Almansa se ha conseguido identificar y detener al autor de los seis robos, ahora esclarecidos, investigando además a otra persona que había participado en uno de estos ilícitos penales.

Asimismo se ha recuperado, en la localidad alicantina de Villena, la furgoneta sustraída y utilizada para transportar los efectos robados, cuya totalidad han sido recuperados en dos centros de recuperación y reciclado de materiales de las localidades alicantinas de Elda y San Vicente del Raspeig, que ya han sido entregados a sus propietarios.

En las actuaciones que han concluido con el esclarecimiento de los seis robos investigados, además de los efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almansa, que ha llevado la dirección de las pesquisas, ha intervenido personal del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Ibi (Alicante), del Área de Investigación del Puesto Principal de Villena (Alicante) y de la Comisaría de la Policía Nacional de Elda (Alicante).

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil de Almansa han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción, en funciones de guardia, de la localidad almanseña, que ha entendido de las actuaciones.