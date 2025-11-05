Detenido el presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza en Quintanar de la Orden (Toledo)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Roca de la Compañía de Ocaña ha logrado detener a un varón, consiguiendo esclarecer un total de cuatro delitos de robo con fuerza en viviendas y un delito de usurpación de estado civil, todos ellos cometidos en la localidad de Quintanar de la Orden (Toledo).

La víctima de uno de los robos observó, en una conocida plataforma de venta de objetos de segunda mano, como uno de los efectos sustraídos en su domicilio se encontraba a la venta, comunicándolo inmediatamente a la Guardia Civil.

Con el fin de esclarecer los hechos se puso en marcha la operación 'Adrianbrody', donde los agentes, en colaboración con el denunciante, consiguieron concertar una cita con el supuesto autor para recomprar uno de los objetos sustraídos, una cámara de fotos valorada en unos 1.000 euros.

Una vez en el lugar se pudo comprobar que el vendedor era la misma persona que había cometido el robo con anterioridad, procediendo a su detención, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Realizadas gestiones, se pudo comprobar que el teléfono usado por el detenido pertenecía a una vecina de Quintanar de la Orden, la cual había denunciado un robo con fuerza en su domicilio donde fueron sustraídos varios efectos, entre ellos su documentación personal.

De las investigaciones llevadas a cabo por los agentes, se consiguió esclarecer un total de cuatro delitos de robo con fuerza y un delito de usurpación de estado civil, recuperando varios objetos sustraídos.