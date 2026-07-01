Detenido el presunto autor del incendio de una vivienda en Tarancón

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

CUENCA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Tarancón (Cuenca) ha detenido a un varón de 20 años de edad como presunto autor de un delito de daños por incendio y otro de usurpación de inmuebles en grado de tentativa.

Efectivos del Puesto Principal de Tarancón fueron alertados por vecinos de la localidad de que un hombre intentaba acceder a una vivienda abandonada, al mismo tiempo que se apreciaba un incendio en su interior, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los agentes de la Guardia Civil actuantes se personaron con la máxima urgencia en el lugar, logrando la localización y detención del sospechoso en las inmediaciones de la vivienda, portando entre sus pertenencias varios mecheros utilizados para iniciar el fuego.

Tras el desarrollo de las investigaciones, se pudo determinar que el presunto autor había accedido ilegalmente al inmueble el día anterior tras forzar una ventana. Posteriormente, utilizó cartones y encendedores para prender fuego a una nevera, extendiéndose las llamas por todo el salón.

De manera inmediata, se activó al parque de Bomberos de Tarancón ante la densa presencia de humo. Por precaución, los agentes de la Guardia Civil auxiliaron a los vecinos de las viviendas colindantes para realizar un desalojo momentáneo durante la extinción.

Acto seguido, y tras comprobar que no existían heridos ni daños personales, los residentes pudieron regresar a sus casas. La rápida actuación policial, unida a la crucial colaboración ciudadana y al apoyo de la Policía Local de Tarancón, logró evitar riesgos mayores para el vecindario.

El detenido, junto con las diligencias practicadas, han sido entregados en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de Tarancón.