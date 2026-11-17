CUENCA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cuenca, en el marco de las funciones encomendadas para la vigilancia de las principales vías de comunicación de la provincia y la prevención de la protección de la Seguridad Ciudadana, ha detenido a un hombre de 50 años de edad por un supuesto delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

Los hechos tuvieron lugar con ocasión de un dispositivo policial establecido en una vía pública dentro de la comarca natural de la Alcarria en la provincia de Cuenca, actuación llevada a cabo por efectivos del puesto de la Guardia Civil de Cañaveras, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

En el transcurso del operativo, los agentes procedían a la identificación del conductor y registro de un vehículo que les infundió sospechas y, durante la inspección, hallaban en el maletero una maleta que contenía en su interior más de 200 gramos de hachís y aproximadamente 10 gramos de marihuana. El hallazgo ha motivado la intervención de la droga y la detención del hombre por los hechos investigados.

El detenido, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, ha sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Cuenca.