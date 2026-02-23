Detenido el responsable de un entramado que robó casi 10.000 euros de la cuenta de un instituto de Ciudad Real

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CIUDAD REAL, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al principal responsable de un entramado especializado en la comisión de robos y estafas por el método conocido como phishing. El varón arrestado pertenecía a una trama que lanzó un ataque contra un Instituto de Educación Secundaria de Ciudad Real utilizando falsas ventanas emergentes, logrando de este modo acceder a su cuenta bancaria para efectuar sin autorización varias transferencias por un importe final de 9.995 euros.

Los investigadores siguieron el rastro de estos presuntos estafadores hasta Madrid, lugar desde el que operaban y lanzaban ataques maliciosos a ordenadores y terminales móviles por toda la geografía española, para finalmente proceder a la sustracción y transferencia del dinero robado a diferentes cuentas bancarias en España y Portugal, según ha informado la Policía en nota de prensa.

La Policía Nacional identificaba finalmente en Madrid al máximo responsable de la trama, quien llegó a realizar un reintegro en efectivo de cerca de 5.000 euros procedentes del dinero sustraído previamente en la cuenta bancaria del Instituto de Educación Secundaria en Ciudad Real.