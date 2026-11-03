Detenido por robar 30 corderos en una explotación ganadera de Daimiel

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CIUDAD REAL 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, residente en la localidad de Pozuelo de Calatrava, por robar 30 corderos en una explotación ganadera situada en Daimiel (Ciudad Real).

Durante el mes de septiembre se puso en conocimiento de la Guardia Civil de Daimiel un robo que había tenido lugar en esta localidad, en el que un sujeto tras cortar la valla perimetral de una finca ganadera había sustraído catorce corderos. Esto ocurrió hasta en dos ocasiones más, en las que nuevamente robaron otros catorce y otros dos corderos más, sustrayéndole un total de 30 animales.

Como consecuencia de estos hechos se inició la que se llamó Operación Tranquera, intensificando labores de investigación sobre estos hechos ante la comisión reiterada en la misma finca.

Fruto de este esfuerzo un agente de paisano sorprendió al autor cuando se disponía a robar otros dos corderos, momento en el que los abandona en mitad del camino y sale huyendo, perdiendo por el camino alguno de sus enseres personales, unas llaves de un vehículo.

Como resultado de las indagaciones practicadas durante el transcurso de la investigación, obteniendo pruebas e indicios como lo fueron las llaves, se consiguió la identificación del presunto autor, siendo detenido finalmente a mediados del pasado mes de octubre.

Los corderos no pudieron ser recuperados puesto que tras el robo rápidamente eran vendidos, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Al detenido, residente en la localidad de Pozuelo de Calatrava, se le atribuyen cuatro delitos contra el patrimonio, siendo puesto junto con las diligencias a disposición del Tribunal Único de Almagro.