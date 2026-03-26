Detenido por robar herramientas valoradas en más de mil euros en La Solana para venderlas

Vehículo de la Guardia Civil junto a herramientas hurtadas en La Solana. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado, esclarecido y detenido al presunto autor de un delito de hurto de herramientas cometido en la localidad ciudadrealeña de La Solana, que fueron vendidas a través de una plataforma, logrando la Guardia Civil su posterior recuperación para serle devueltas a su legítimo propietario.

En el pasado mes de febrero, se tuvo conocimiento de estos hechos mediante la interposición de una denuncia de un supuesto delito de hurto de herramientas, concretamente un grupo electrógeno y una motosierra, valoradas en 1.050 euros, en la localidad de La Solana, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Los agentes actuantes iniciaron gestiones tendentes al esclarecimiento de estos hechos, logrando identificar la plataforma online de compraventa en la que eran vendidos los efectos.

De esta forma, se procedió a contactar con los compradores de las herramientas hurtadas, que residían en las localidades de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Lillo (Toledo), quienes comunicaron que habían comprado de buena fe los citados objetos, mostrándose colaboradores en la entrega de los efectos y en la identificación del supuesto autor.

Con los indicios y las respectivas pruebas obtenidas en el transcurso de la instrucción de las diligencias, se procedía a la detención de un varón como presunto autor de un delito de hurto de herramientas.

A continuación, se contactó con el denunciante y legítimo propietario de los efectos sustraídos, que los reconoció "clara e inequívocamente" como los mismos que le fueron sustraídos.

Las diligencias policiales y el detenido han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Manzanares.