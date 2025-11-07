Detenido por el robo de más de 2.000 metros de cable de cobre del alumbrado público en municipios de Albacete

ALBACETE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Componentes del Puesto de la Guardia Civil de Montealegre del Castillo y del Equipo de Investigación de la Benemérita de Caudete han detenido a un vecino de la localidad alicantina de Elda, de 41 años de edad, como presunto autor de cuatro delitos de robo de cable de cobre del alumbrado público de varias poblaciones albaceteñas, además de por otro de hurto de gasoil.

El pasado mes de agosto, la Guardia Civil, según ha informado en nota de prensa, tuvo conocimiento de la sustracción de cable de cobre del alumbrado público de varias localidades albaceteñas, entre ellas las de Bonete, Pozo Lorente y Casas de Juan Núñez, que en algunos casos ocasionó la interrupción del servicio de alumbrado, generando así molestias a los vecinos de las mismas y el consiguiente perjuicio económico para los consistorios.

Iniciadas las investigaciones para averiguar la autoría de estos robos, se pudo comprobar cómo el autor aprovechaba las horas nocturnas para, tras levantar las arquetas próximas a las farolas del alumbrado público, cortar el cable de toma de tierra logrando, en la mayor parte de las ocasiones, que el alumbrado continuara dando servicio y así no levantar sospechas de la sustracción, a pesar del riesgo que supone el corte de la toma de tierra como medida de seguridad eléctrica.

El avance de las pesquisas puso el foco en una persona, afincada en Elda, que se desplazaba en el vehículo de una tercera persona hasta las localidades que días antes había seleccionado y vigilado, para llevar a cabo los robos, cortando el cable de cobre en pequeñas secciones para facilitar su transporte.

Aprovechando el desplazamiento a la localidad de Bonete, además de sustraer el cable de cobre de las farolas públicas, realizó el hurto de unos 40 litros de combustible de una grúa estacionada en el parking de un taller de dicha localidad.

Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil pudieron constatar cómo el cable de cobre sustraído en los cuatro robos investigados y esclarecidos ascendía a 2.000 metros, lo que produjo un perjuicio económico a los ayuntamientos afectados de más de 12.000 euros.

Las diligencias policiales instruidas por la Guardia Civil fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albacetense de Almansa, en funciones de guardia, que ha entendido de los hechos delictivos.