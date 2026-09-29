Detenido tras ser sorprendido en el interior de una vivienda durante un robo en El Casar

Objetos aprehendidos por la Guardia Civil tras detener a un hombre en el interior de una vivienda durante un robo en El Casar. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a un varón de 36 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza, tras ser sorprendido en el interior de una vivienda en la localidad de El Casar, donde ya se había apoderado de joyas y de documentación bancaria del propietario.

El Centro Operativo de la Guardia Civil, 062, recibió la llamada de un ciudadano que alertaba de un posible robo en una vivienda en la localidad de El Casar. Inmediatamente se trasladaron al lugar dos patrullas del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de El Casar y una patrulla de la Policía Local de la localidad.

Los agentes pudieron comprobar que el acceso al inmueble se había producido tras fracturar una de las ventanas situadas en la parte trasera de la vivienda, por lo que se estableció un perímetro de seguridad en previsión de que el presunto autor de los hechos se encontrara en su interior, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras la llegada de un familiar del propietario de la vivienda, que facilitó las llaves a los agentes, estos accedieron al inmueble y localizaron al sospechoso escondido entre unas cajas, en una de las dependencias de la planta baja. El individuo fue inmovilizado y detenido en ese momento.

En el momento de la detención, los agentes localizaron en los bolsillos de la sudadera que vestía varias joyas y libretas bancarias, que presuntamente habían sido sustraídas del interior de la vivienda. El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición judicial de la autoridad judicial competente.