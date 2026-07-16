Detenido tras ser sorprendido robando en chalés de Tomelloso e intentar atropellar a agentes de Guardia Civil

Desperfectos tras un robo en una zona de chalés de Tomelloso. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona tras ser sorprendida robando en una zona de chalés de Tomelloso y tratar de atropellar a los agentes que intentaban su arresto.

Según ha informado la Benemérita en nota de prensa, se recibió un aviso en el que se comunicaba que un vecino de una urbanización de chalés de Tomelloso estaba observando en directo a través de las cámaras de seguridad que había una persona desconocida en el interior de su vivienda y que con posterioridad había escalado y accedido a otro chalé colindante.

Inmediatamente se puso en marcha un dispositivo para la localización y detención del presunto autor de estos hechos, personándose los agentes en el lugar y logrando localizar al individuo.

El mismo, tras ser sorprendido, embistió hasta en dos ocasiones con su vehículo contra el coche oficial. Cuando los agentes se bajaron del coche intentó nuevamente atropellarlos, llegando a empotrar su coche contra el muro de otro chalé.

Debido a la agresividad del individuo, que no cesaba en su intención de atropellarlos, se fracturó la ventanilla del conductor, logrando reducirlo, pues seguía mostrando resistencia, siendo finalmente detenido.

Con posterioridad se comprobaba que el ya detenido había accedido a tres chalés de la misma urbanización mediante escalo, sustrayendo efectos de todos ellos y también el vehículo con el que intentó atropellar a los agentes, arrancando para su sustracción las puertas del chalé.

Al detenido se le atribuyen por tanto cuatro delitos de robo con fuerza en viviendas habitadas, ya que se le imputa también un delito contra el patrimonio anterior a esta fecha, y un delito de atentado a agentes de la autoridad con resultado de lesiones.

Se han podido recuperar los efectos sustraídos, que han sido identificados por sus legítimos dueños.

El detenido ha pasado a disposición judicial en el Tribunal de Instancia Plaza número 3 de Tomelloso y ha ingresado en prisión preventiva dada la gravedad de los hechos.