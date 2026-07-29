Detenido por sustraer el cable de la catenaria de la estación de ferrocarril de Baides (Guadalajara)

Furgoneta con el cable supuestamente sustraído de la estación de ferrocarril de Baides. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a una persona por su presunta implicación en la sustracción del cableado de la catenaria en la estación de Baides.

La actuación tenía lugar después de que la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil (062) recibiera el aviso de un ciudadano que alertaba de la presencia de varios vehículos cuyos ocupantes estarían sustrayendo cableado de la infraestructura ferroviaria en la localidad de Baides, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Tras recibir la información, efectivos del Puesto de Torija establecieron un dispositivo de vigilancia en una de las vías de servicio de la A-2, a la altura del kilómetro 71. Poco después, los agentes localizaban una furgoneta cuyas características coincidían con las descritas en el aviso y procedían a interceptarla a la altura del kilómetro 69 de la Autovía del Nordeste.

La furgoneta estaba ocupada por una persona y transportaba gran cantidad de cableado que, presuntamente, procedía de la infraestructura ferroviaria.

Ante los indicios recabados, los agentes procedían a su detención y a su posterior traslado a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Guadalajara para la instrucción de las correspondientes diligencias. El detenido, un varón de 45 años, contaba con numerosos antecedentes policiales.

La investigación continúa abierta con el fin de esclarecer completamente los hechos e identificar al resto de personas y vehículos presuntamente implicados en el robo.