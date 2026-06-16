Detenido en Tembleque el conductor de un vehículo tras darse a la fuga con cinco kilos de cocaína

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TOLEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Toledo, en una actuación conjunta con el Sector de Tráfico de Madrid, han procedido a la detención de un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los hechos comenzaron en la Comunidad de Madrid, cuando una patrulla del Sector de Tráfico observó cómo un vehículo circulaba cometiendo varias infracciones graves de tráfico, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Al tratar de darle el alto, el conductor hizo caso omiso de las señales de los agentes y emprendió la huida por la autovía A-4 en dirección a Andalucía. Tras alertar al resto de patrullas en servicio, agentes del Subsector de Tráfico de Toledo consiguieron interceptar el vehículo en el kilómetro 107 de la A-4, perteneciente al término municipal de Tembleque (Toledo).

Una vez detenido el vehículo, y ante la actitud nerviosa que mostraba el conductor, los agentes realizaron un exhaustivo registro del interior del turismo, observando que el maletero se encontraba modificado, indicios que hicieron sospechar que podía llevar instalado un doble fondo donde ocultar y transportar sustancias ilícitas.

Tras conseguir la apertura de una compuerta ubicada bajo el hueco de la rueda de repuesto, se accedió a un doble fondo donde se localizaron ocultos cuatro fardos de una sustancia compacta de color blanco, pudiendo tratarse de cocaína.

Por estos hechos, se procedió a la detención del conductor del vehículo como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, quien tras pasar a disposición judicial ha ingresado en prisión.

Como resultado de la actuación policial, se intervinieron un total de 5 kilogramos de cocaína de gran pureza, cuyo valor en el mercado ilícito rondaría los 150.000 euros.