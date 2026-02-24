Detenido en Tomelloso por un robo con violencia en un establecimiento comercial del que sustrajo 570 euros

Atracto en un establecimiento comercial en Tomelloso. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha esclarecido, identificado y detenido al presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación con arma blanca, ocurrido en un establecimiento 24 horas en la localidad manchega de Tomelloso.

En el marco de la operación 'Panino', la Benemérita tuvo conocimiento en el mes de enero de un delito de robo con violencia e intimidación. El autor de los hechos, tras acceder al interior de un establecimiento amenazó a la empleada con un cuchillo de grandes dimensiones y sustrajo el dinero de la caja registradora, ascendiendo la cantidad a 570 euros.

En todo momento durante la comisión del hecho delictivo y su posterior huida, utilizó ciertas prendas de vestir como una capucha y una bufanda tubular, para ocultar su rostro y así dificultar su posible identificación.

Una vez se tuvo conocimiento del hecho delictivo, debido a su gravedad inmediatamente se llevó a cabo el correspondiente operativo policial, auxiliando rápidamente a la víctima y realizando las correspondientes gestiones para la identificación del autor.

Inmediatamente, se hizo cargo el Grupo de Investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Alcázar de San Juan, para conseguir el esclarecimiento del hecho delictivo.

Se tuvieron que realizar varias gestiones como la visualización de numerosas grabaciones pertenecientes a distintas cámaras de seguridad, instaladas tanto en el lugar del robo, como en sus inmediaciones, siendo de vital importancia la gran y efectiva colaboración ciudadana.

Durante la investigación, se consiguió recabar una serie de indicios, los cuales todos ellos indicaban que el autor actuó en solitario y que residía en la localidad de Tomelloso desde hacía apenas un mes.

EXPLOTACIÓN DE LA OPERACIÓN

Prosiguiendo con las oportunas gestiones, se obtuvo información de que el autor había abandonado la localidad de Tomelloso, huyendo de la acción policial. Esta persona tras cometer el hecho delictivo y huir, se ocultó en la ciudad de Madrid.

Posteriormente se procedió a la detención del autor de los hechos, logrando la recuperación de varios efectos utilizados para la comisión del hecho delictivo. Las diligencias y el detenido fueron puestos a disposición de los Tribunales de Instancia de Guardia de Plaza de Castilla de Madrid y al de Tomelloso.