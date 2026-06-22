Detenido un trabajador de un establecimiento de Tobarra por tener drogas preparadas para el menudeo

La Guardia Civil de Albacete detiene a una persona y desarticula un punto de venta de drogas en Tobarra. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Tobarra han detenido a un vecino de la citada localidad, de 40 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas. Esta persona ya contaba con antecedentes policiales anteriores relacionados con la venta de estupefacientes.

Según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa, dentro de los servicios que la Guardia Civil de Albacete tiene activados, en toda su provincia, en relación al Plan Operativo de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en Zonas, Lugares y Locales de Ocio, efectivos de la Benemérita y la Policía Local de Tobarra establecían un dispositivo especial para la vigilancia e inspección de locales de ocio en la localidad.

En una de las actuaciones del dispositivo conjunto se realizaba la inspección de un establecimiento público localizando en poder de uno de los trabajadores 2 gramos de cocaína, 31 gramos de hachís, 290 euros en metálico, así como diferentes elementos utilizados para la distribución y dosificación del estupefaciente.

Ante tales circunstancias, se procedía a la detención del mencionado trabajador por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas.

La droga intervenida se encontraba entre las pertenencias del trabajador del establecimiento, quien ha sido finalmente detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, al encontrarse preparada para su venta al menudeo en el propio establecimiento, que acoge público proveniente tanto de Tobarra como de otras localidades cercanas.

Siendo así, con esta intervención se da por desmantelado un punto de venta de drogas que operaba a nivel comarcal, resultando este tipo de actuaciones un aspecto fundamental para garantizar espacios de ocio saludables para los jóvenes.

La actuación policial, coordinada por la Guardia Civil de Tobarra, ha contado con la colaboración de efectivos de la Policía Local tobarreña, lo que es, según la Benemérita, solo una muestra de la "estrecha colaboración" que ambos cuerpos policiales mantienen de manera cotidiana generando sinergias en beneficio de la seguridad del municipio.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con la persona detenida, han sido puestas a disposición de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Hellín que, en funciones de guardia, ha entendido de las actuaciones.

El detenido puesto a disposición judicial podría enfrentarse a unas penas de prisión de entre 3 y 6 años según lo que establece el artículo 368 del vigente Código Penal para los delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.