Detenido un vecino de Caudete que no se había reintegrado al centro penitenciario donde cumplía condena

La Guardia Civil de Albacete. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han detenido a un vecino de Caudete, de 37 años de edad, el cual no regresó al centro penitenciario de la localidad alicantina de Villena, donde se encontraba cumpliendo condena, tras disfrutar un permiso.

Además de ello, a esta persona le figuraban cuatro señalamientos de búsqueda, detención e ingreso en prisión y otro de búsqueda, detención y personación decretados por distintos juzgados, emitidos con posterioridad a su no reingreso en el centro penitenciario.

La Guardia Civil de Caudete tuvo conocimiento de que un vecino de esa localidad no había acudido al centro penitenciario alicantino de Villena donde se encontraba cumpliendo condena tras el disfrute de un permiso, pudiendo residir, junto con su pareja, en una vivienda que habría sido ocupada ilegalmente en la localidad caudetana.

A raíz de dicha información, la Guardia Civil comprobó la veracidad de los hechos y que la ocupación ilícita de la vivienda se había realizado con el objetivo de residir en ella de forma permanente, dada la intención del detenido de no regresar a prisión tras el permiso y ocultarse en ella de forma permanente.

A partir de ese momento, se realizaron vigilancias discretas en las inmediaciones de dicha vivienda, pudiendo observar cómo esta persona llevaba una vida normal junto con su pareja sentimental, si bien no abandonaba en ningún momento el inmueble para evitar su detención, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La Guardia Civil comprobó cómo esta persona se encontraba reclamada por varios juzgados, figurándole hasta cuatro señalamientos de búsqueda, detención e ingreso en prisión y uno de búsqueda, detención y personación en sede judicial. Esta persona, además de peligrosa, ha sido detenida en numerosas ocasiones por delitos contra el patrimonio, violencia de género, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Finalmente, la Guardia Civil estableció un dispositivo operativo para proceder a su detención, y con la pertinente autorización judicial se procedió a la entrada en la vivienda donde se refugiaba, resultando detenido y trasladado hasta dependencias de la Guardia Civil de Caudete para la instrucción de las pertinentes diligencias.

En el dispositivo operativo establecido por la Guardia Civil para acceder a la vivienda y detener a esta persona intervinieron efectivos de los Puestos de Caudete, Montealegre del Castillo, Fuente-Álamo y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic).

Las diligencias policiales instruidas por los diferentes delitos, junto con la persona detenida, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, en funciones de guardia de la localidad albaceteña de Almansa, que ha entendido de las actuaciones.