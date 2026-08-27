Detenido en Yuncos por homicidio en tentativa y por robar 9 compresores de aire acondicionado en un colegio

Detenido en Yuncos por homicidio en tentativa y por robar 9 compresores de aire acondicionado en colegios - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 49 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, con resultado de lesiones, y de varios delitos contra el patrimonio, incluido un delito de robo con fuerza, cometidos en la comarca de La Sagra (Toledo).

La investigación se inició el pasado 16 de julio, tras la denuncia presentada por los responsables del IES Profesor Emilio Lledó, de Numancia de La Sagra, por el robo de nueve compresores de aire acondicionado que habían sido instalados recientemente en el centro educativo, valorados en 6.000 euros.

Las primeras gestiones, realizadas en colaboración con la Policía Local de Numancia de la Sagra, permitieron identificar el vehículo presuntamente utilizado para cometer el robo, así como determinar la participación de, al menos, dos personas, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Posteriormente se pudo determinar que el material sustraído había sido trasladado hasta la localidad de Yuncler para su despiece y posterior venta, consiguiendo identificar a una tercera persona presuntamente relacionada con los hechos.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes comprobaron además que, a principios del mes de junio, el mismo vehículo había sido utilizado en otro hecho delictivo: un delito de homicidio en grado de tentativa, con resultado de lesiones, contra una vigilante de seguridad del centro comercial Señorío Plaza, en Illescas, cuando esta se encontraba desempeñando sus funciones profesionales, y del que hasta la fecha no se había podido identificar al autor.

Como resultado de la investigación, al detenido se le atribuyen también un delito de hurto cometido en un establecimiento del mismo centro comercial, ocurrido un día antes del robo en el instituto; un delito de apropiación indebida del vehículo utilizado para la comisión de los hechos delictivos, así como un delito contra la seguridad vial por conducir careciendo de permiso de conducción por pérdida de vigencia.

El presunto autor, que cuenta con numerosos antecedentes por robos con fuerza y violencia, fue detenido a mediados del mes de agosto en la localidad de Yuncos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de los de Illescas, que decretó su ingreso en prisión.

La investigación concluyó con la investigación de otro varón de 29 años por un delito de receptación del material procedente del robo cometido en el IES Profesor Emilio Lledó.