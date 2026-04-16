Detenidos en Albacete dos varones por cometer varios robos con fuerza en una misma madrugada

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

ALBACETE, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos varones como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza que cometieron en la madrugada del pasado 21 de marzo en distintos puntos de la ciudad.

La intervención policial se inició tras recibir varias llamadas en el teléfono 091 en las que alertaban a los agentes de la presencia de dos individuos que estaban causando altercados en la vía pública y en distintos establecimientos de la carretera de Jaén.

Los sospechosos fueron localizados en las inmediaciones de un desguace, donde los agentes hallaron indicios claros de que estaban implicados en diversas actividades delictivas. En el lugar se hallaron diversas herramientas sustraídas y preparadas para su traslado, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Además del robo con fuerza consumado en el desguace, la investigación policial posterior y las inspecciones de los agentes especializados en Policía Científica, permitieron relacionarles con tres tentativas de robo en una vivienda habitada, un establecimiento hostelero y una parcela colindante.

En cuanto a las herramientas sustraídas, se hallaron dos motosierras que fueron devueltas a su legítimo propietario.