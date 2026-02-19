Detenidos los autores de una docena de robos en vehículos del Casco Histórico de Toledo

Archivo - Coche policía - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA NACIONAL - Archivo

TOLEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Toledo han logrado la detención de dos personas, un varón y una mujer, como presuntos autores de una docena de robos en vehículo que tuvieron lugar entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en el Casco Histórico de Toledo.

La primera de las detenciones se produjo cuando los agentes detectaron seis robos similares en apenas dos días, en el entorno de calle San Lucas; en varios de ellos el presunto autor había aprovechado el descuido de los propietarios que no habían cerrado los vehículos para acceder al interior y sustraer todo lo que pudiera encontrar en el interior, mientras que en otros que sí estaban cerrados, había fracturado la luna con una piedra.

Con las primeras labores de investigación, los agentes consiguieron inicialmente una descripción detallada de la presunta autora, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Con posterioridad, se pudo conocer su identidad gracias al análisis de los restos que los agentes de Policía Científica hallaron en uno de los vehículos afectados, por lo que fue detenida. Además, le fue imputado un hurto en un vehículo que estaba estacionado en un aparcamiento de la zona centro de Toledo.

De forma paralela a esta investigación, se produjeron otros cuatro hechos similares, si bien el modus operandi empleado en este caso era diferente al de los que se habían registrado hasta el momento, por lo que los agentes sospechaban que podría haber un segundo autor robando en vehículos del Casco Histórico.

Su detención fue realizada por la Policía Local de Toledo, cuando fue sorprendido 'in fraganti' instantes después de que forzase un vehículo para sustraer una prenda de ropa que había dentro de él. Una vez detenido, la Policía Nacional le imputó la autoría de los otros cuatro robos que se estaban investigando.