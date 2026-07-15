Detenidos los responsables de un robo en un transformador eléctrico valorado en 20.000 euros en Jadraque

Vehículo y de la Guardia Civil y un agente. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos hombres como presuntos autores del robo de un transformador eléctrico en el polígono industrial de Jadraque. El material sustraído, valorado en unos 20.000 euros, dejó sin suministro eléctrico a varias empresas de la zona, que tuvieron que paralizar temporalmente su actividad.

Estos hechos tuvieron lugar durante la noche del pasado 15 de diciembre, cuando los presuntos autores accedieron a la caseta del centro de transformación tras forzar la entrada y se apoderaron del equipo, hecho que ocasionó importantes perjuicios a las empresas afectadas por falta de suministro eléctrico, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

La investigación desarrollada por agentes de la Compañía de la Guardia Civil de Sigüenza permitió identificar el vehículo utilizado para cometer el robo. A raíz de esta identificación y de las diligencias policiales practicadas durante los meses siguientes, se lograba esclarecer la identidad de los presuntos autores.

De esta manera, se ha procedido a la detención de los presuntos autores, ambos residentes en la Comunidad de Madrid, de 26 y 31 años, respectivamente. Los detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales de características similares.