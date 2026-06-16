Detenidos tres vecinos de Madrid y Toledo por robo de catalizadores de coches en Miajadas-Trujillo

Detención de tres hombres como supuestos implicados en el hurto de 12 catalizadores en vehículos estacionados en la vía pública de la comarca Miajadas-Trujillo (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

CÁCERES/TOLEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad toledana de Talavera de la Reina a tres hombres --con domicilio en Madrid y Toledo-- como supuestos autores de 12 delitos de hurto de catalizadores de vehículos y de un delito de pertenencia a grupo criminal, tras esclarecer una serie de hechos delictivos cometidos en varios pueblos de la comarca Miajadas-Trujillo (Cáceres).

Así, durante los días 6 y 7 del pasado mes de abril se registraron un total de 12 hurtos de catalizadores en vehículos estacionados en la vía pública en varias localidades de la comarca Miajadas-Trujillo (Cáceres).

Las investigaciones para esclarecer estos hechos, permitieron determinar que los autores residían en provincias limítrofes y se desplazaban expresamente para cometer el hurto de los catalizadores.

El modus operandi empleado era idéntico en todos los casos. En concreto, tras localizar vehículos estacionados en zonas con una elevada concentración de automóviles, como polígonos industriales o inmediaciones de talleres de reparación, utilizaban un gato hidráulico para elevar el vehículo, accedían a su parte inferior y cortaban los tubos de entrada y salida del catalizador mediante herramientas eléctricas, procediendo posteriormente a su extracción en apenas unos minutos.

Las gestiones realizadas por los investigadores permitieron identificar a los tres integrantes del grupo. A uno de ellos, el encargado de conducir el vehículo utilizado para los desplazamientos, lo constaban numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, y ya había sido detenido e investigado en varias ocasiones por hechos similares en distintos puntos del territorio nacional. Los otros dos, realizaban directamente la extracción de los catalizadores.

Los tres implicados formaban parte de un grupo criminal itinerante especializado en el hurto de catalizadores, con actividad en diferentes provincias españolas, teniendo fijado sus domicilios en Madrid y Toledo, explica en nota de prensa la Guardia Civil.

Asimismo, se comprobó que los ahora detenidos ya habían sido identificados en anteriores investigaciones relacionadas con la sustracción de catalizadores en distintas localidades del país.

En algunas de estas actuaciones les fueron intervenidas herramientas habitualmente utilizadas para la comisión de estos delitos, entre ellas gatos hidráulicos y sierras eléctricas de batería.

El valor medio de cada uno de estos dispositivos en el mercado puede rondar los 400 euros, dependiendo del modelo del vehículo, debido a los metales preciosos que contienen en su interior. No obstante, el perjuicio económico para cada propietario afectado asciende a unos 500 euros de media, al tener que asumir también los costes de mano de obra necesarios para su reposición.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha detenido en Talavera de la Reina (Toledo) a los tres integrantes del grupo delictivo, a quienes se les atribuyen 12 delitos de hurto y un delito de pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias, instruidas por el Equipo ROCA de Trujillo (Cáceres), han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.