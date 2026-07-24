Detienen a 20 personas tras desmantelar una organización en Ciudad Real dedicada al contrabando de tabaco

Agentes participantes en la operación 'Principito'/'Tajuli'. - AGENCIA TRIBUTARIA

CIUDAD REAL, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de Guardia Civil, en el marco de la operación 'Principito'/'Tajuli', han procedido a la detención de 20 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco y han intervenido 23.000 kilos de tabaco y 38.000 cajetillas después de realizar 17 entradas y registros en varios municipios de la provincia de Ciudad Real y Madrid.

Los principales detenidos, entre los que se encuentra el líder de la organización criminal, han ingresado en prisión preventiva sin fianza, según ha informado la Agencia Tributaria en nota de prensa.

Las investigaciones comenzaron a principios del año 2025, cuando se tuvo conocimiento de informaciones acerca de una organización ubicada en la provincia de Ciudad Real que podría dedicarse a la fabricación ilícita, almacenaje y distribución a varios puntos del territorio nacional de tabaco de contrabando.

En la primera fase de explotación de la operación, los investigadores realizaban 17 registros en viviendas y locales de Ciudad Real, Puertollano, Almodóvar del Campo, Villamayor de Calatrava, Bolaños, Almagro y Pozuelo de Calatrava, además de en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

Este dispositivo permitió intervenir 23 toneladas de picadura de tabaco y 38.000 cajetillas, además de cartones con marcas oficiales, básculas, prensas, bolsas y otros materiales utilizados para cortar, empaquetar y preparar la mercancía para su venta. Además, 18 personas resultaron detenidas, entre ellas el líder de la organización.

Los agentes también intervinieron 90.000 euros en metálico, cartuchos, una pistola, un rifle, armas blancas y relojes de alta gama.

La mayor parte del tabaco fue localizada en un registro en Fuenlabrada, desde donde supuestamente se distribuía la mercancía.

SEGUNDA FASE DE LA EXPLOTACIÓN

Posteriormente se llevaba a cabo la segunda fase de la explotación de la operación en la que se realizaron cuatro nuevas entradas y registros en las localidades de Navalcarnero y Aranjuez en Madrid, así como en Sagunto (Valencia) y Almenara (Castellón) con la finalidad de detener a los integrantes de la organización criminal que se encargaban de la parte logística, almacenaje y transporte del tabaco de contrabando. Esta fase ha finalizado con dos detenidos y tres investigados.

Diez de los 20 detenidos han pasado a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Puertollano, plaza número 2, decretándose prisión provisional comunicada sin fianza tras tomarles declaración.

Se les imputan los presuntos delitos de contrabando, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, contra la salud y pertenencia a organización criminal.

La investigación se ha desarrollado desde el inicio de forma conjunta entre la Unidad Operativa de Ciudad Real de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y el EDOA de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real.

Los registros se han realizado de manera coordinada entre el Área Regional de Castilla-La Mancha de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Usecic, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Ciudad Real y EDOA de Guardia Civil.