Detienen a doce personas implicadas en una organización criminal dedicada a la venta de drogas en Albacete

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Albacete a doce personas en una importante operación policial con la que se han conseguido desmantelar varios puntos de venta de droga ubicados en viviendas de titularidad pública.

La investigación tiene su punto de partida en octubre de 2025, a raíz de varias informaciones anónimas que llegaron hasta los investigadores y que señalaban que había un grupo de personas que podrían estar usando varias viviendas de un mismo edificio para el tráfico de drogas.

Con el inicio de las pesquisas se pudo determinar que los implicados eran varias personas, con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años, que de forma concertada estaban vendiendo cocaína, hachís y marihuana tanto a pequeños traficantes locales como a los consumidores finales.

Como base de operaciones estas personas disponían de varias viviendas en régimen de alquiler social ubicadas en el mismo edificio. Estos inmuebles eran utilizados por la organización como "chiringuitos" de droga, desde los que se distribuía sustancia estupefaciente en horario ininterrumpido 24 horas al día, 7 días a la semana, según ha informado la Policía en nota de prensa.

El líder de la organización resultó ser un individuo de 23 años de edad que residía en una vivienda ocupada en el mismo bloque, junto con su pareja y un menor de edad. Además, disponía de una segunda vivienda en la cuarta planta del edificio que utilizaba exclusivamente para el negocio de la venta de droga.

En este último inmueble "trabajaban" cinco jóvenes que recientemente habían adquirido la mayoría de edad, y se organizaban entre ellos para que el punto de venta de droga estuviera en funcionamiento las 24 horas.

Además, en el mismo bloque de viviendas la organización disponía de otros inmuebles desde los que también se distribuía la droga y donde guardaban de forma segura el estupefaciente, a la espera de su distribución.

EL RESULTADO DE LOS REGISTROS

Tras varios meses de investigación, el pasado 6 de mayo se llevaron a cabo los registros en los cinco domicilios que la organización tenía en el bloque de viviendas, así como otres tres inmuebles situados en otras zonas de Albacete, pero relacionados de forma directa con los investigados.

En estos registros la Policía Nacional se incautó de 863 gramos de cocaína, 552 gramos de hachís, 2.449 gramos de marihuana, 1.500 euros en efectivo, dos armas simuladas, joyas y efectos utilizados para la dosificación y distribución de drogas.

En el momento de realizar las entradas y registros se sorprendió a tres de los investigados "trabajando" en la vivienda de la cuarta planta del edificio que funcionaba como principal punto de venta de droga. En ella se intervinieron 200 dosis de cocaína, 60 dosis de hachís, 150 dosis de marihuana y una caja registradora donde guardaban la recaudación diaria. En otra vivienda del mismo bloque, la organización guardaba una caja de caudales que contenía 840 gramos de cocaína.

En esta actuación policial se detuvo a los 12 miembros de la organización criminal, 9 varones y 3 mujeres, entre los que se encontraba el líder de la misma.

En el dispositivo policial participaron agentes destinados en la Comisaría Provincial de Albacete, agentes de la Unidad Central de Intervención Policial, Guías Caninos y de la Unidad de Medios Aéreos.