Detienen a dos hombres por secuestrar a otro y pedir mil euros por su liberación en Miguelturra

CIUDAD REAL, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a dos varones por amenazar y secuestrar a un tercero en la localidad de Miguelturra (Ciudad Real), reclamando el pago de 1.000 euros a cambio de su liberación.

Según ha informado la Policía en nota de prensa, los hechos se desarrollaron en Miguelturra, tras iniciarse una discusión entre los tres implicados por un terminal telefónico que finalmente derivó en un altercado entre ellos.

Los dos presuntos secuestradores introdujeron por la fuerza a la víctima en un domicilio, donde permaneció retenido por la fuerza y recibió amenazas si no les entregaban 1.000 euros en efectivo u objetos con un valor equivalente.

Los agresores telefonearon al padre del secuestrado, que se encontraba en Alcázar de San Juan, para exigirle el pago del dinero a cambio de su liberación, quien se personó inmediatamente en la Comisaría para pedir ayuda y denunciar lo que estaba sucediendo.

Las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores de la Policía Nacional permitieron localizar posteriormente a los tres implicados en la estación de Renfe de Ciudad Real, desde donde se disponían a abandonar la ciudad.

Los agentes establecían un dispositivo policial de cierre en la estación que evitaba la fuga de los implicados. A los dos detenidos, que cuentan con numerosos antecedentes policiales por otros delitos, se les imputa por restos hechos la comisión de los delitos de amenazas y secuestro.