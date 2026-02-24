Detienen a dos personas por cometer casi una decena de robos en interiores de vehículos en Almansa

Imagen de uno de los vehículos robados por dos personas detenidas en Almansa. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil del Puesto Principal de Almansa han detenido a dos vecinos de dicha localidad, de 25 y 29 años de edad, como presuntos autores de nueve delitos de robo con fuerza en las cosas en interior de vehículo, por un robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa en interior de un establecimiento público y por otro de estafa en grado de tentativa. Igualmente, se ha investigado a un tercero, también vecino de Almansa, de 28 años, como presunto autor de un delito de receptación de un teléfono móvil sustraído en uno de los robos en interior de vehículo.

La Guardia Civil de Almansa tuvo conocimiento de una serie de hechos delictivos que se concentraban en ciertas calles de la localidad, siguiendo todos ellos un mismo patrón, la fractura de unos de los cristales de los vehículos estacionados en la vía pública y la sustracción de los efectos de valor que se encontraban en su interior. Estos robos, cometidos entre los meses de diciembre de 2025 y febrero de 2026, generaron cierta intranquilidad entre los vecinos de Almansa, lo que dio paso a que la Benemérita iniciara unas investigaciones encaminadas a esclarecer estos hechos, recuperar los efectos sustraídos y detener a los autores, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Las primeras pesquisas confirmaron que la mayoría de los robos se producían de madrugada, consistiendo el modus operandi utilizado por los autores el deambular por las calles de Almansa y, tras seleccionar el vehículo, fracturaban alguna de sus ventanas con piedras de gran tamaño o bien forzaban los cierres de seguridad para acceder a su interior.

Una vez dentro, sustraían todo tipo de efectos personales como herramientas, dispositivos electrónicos y dinero en metálico. En uno de hechos ya esclarecidos, sustrajeron una tarjeta bancaria, con la que uno de los autores intentó retirar dinero en un cajero automático, sin llegar a completar la operación.

Como resultado de las labores de investigación y del análisis de las diversas pruebas e indicios recogidos en las inspecciones oculares realizadas en los lugares de los hechos, la Guardia Civil pudo relacionar a dos vecinos de Almansa con estos hechos, consiguiendo su plena identificación y finalmente su localización y detención.

Tras la detención de estas personas, la Guardia Civil ha conseguido esclarecer nueve delitos de robo con fuerza en las cosas en interior de vehículo, dos delitos similares en grado de tentativa, una estafa y un robo con fuerza en las cosas en el interior de un local.

Asimismo, también se ha investigado a una tercera persona como presunto autor de un delito de receptación de un teléfono móvil sustraído en el interior de uno de los vehículos robados.

Una vez recuperados, gran parte de los efectos sustraídos en los hechos delictivos investigados y esclarecidos, tras su pleno reconocimiento, han sido entregados a sus legítimos propietarios.

Las diligencias policiales, instruidas por efectivos del Área de Investigación de la Guardia Civil de Almansa, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad almanseña, en funciones de guardia.