Detienen a un hombre de 30 año por robo de bicicletas y patinetes eléctricos en Alovera y en Azuqueca

Comandancia de Guadalajara. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a una persona en Torrejón de Ardoz, como presunta autora de siete delitos de robo y cinco de hurto, por la sustracción de bicicletas y patinetes eléctricos en las localidades de Alovera y en Azuqueca de Henares. Se trata de un varón de 30 años, con un amplio historial delictivo.

La Guardia Civil venía investigando una serie de robos y hurtos de patinetes eléctricos y bicicletas, que se venía cometiendo en los últimos meses las localidades de Azuqueca de Henares y Alovera.

Centraba su actividad delictiva en lugares frecuentados por jóvenes El presunto autor de los hechos centraba su actividad delictiva en lugares frecuentados por jóvenes, según ha trasladado el Instituto armado en una nota de prensa.

Escogía los lugares habilitados para estacionar estos vehículos con acceso sencillo, fracturaba las medidas de seguridad colocadas por los propietarios y huía rápidamente del lugar utilizando los mismos.

Posteriormente se dirigía hasta la estación del tren y se desplazaba hasta la localidad de Torrejón de Ardoz donde daba rápida "salida" a los objetos sustraídos.

Las investigaciones practicadas por Agentes de del Área de Investigación del Puesto Principal de Azuqueca de Henares permitieron la localización y la detención del presunto autor de los hechos en la localidad de Torrejón de Ardoz.