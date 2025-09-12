Detienen a una paciente en un centro de salud de Guadalajara por agredir a la doctora que la atendía

GUADALAJARA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de atentado contra funcionario público, lesiones y tenencia ilícita de armas, tras agredir a una doctora en un centro de salud de Guadalajara.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes recibieron una llamada avisando de que una profesional sanitaria de un centro médico de la ciudad había sido agredida por una paciente, según ha informado la Policía en nota de prensa.

A su llegada al lugar, los policías localizaron a la autora de los hechos, que estaba siendo retenida por el personal de seguridad del centro sanitario. La doctora agredida manifestó que la mujer había acudido a una consulta de seguimiento de su estado de salud y, tras realizar la correspondiente valoración, consideró que cumplía con los criterios médicos establecidos para su reincorporación laboral, por lo que procedió a darle el alta médica.

La paciente mostró su disconformidad con la decisión y abandonó momentáneamente el centro. Sin embargo, minutos después regresó alegando que no se le había entregado ningún documento acreditativo del alta. Fue en ese momento cuando, de forma sorpresiva, roció el rostro de la doctora con un spray no homologado por el Ministerio de Sanidad, lo que provocó lesiones en los ojos de la profesional sanitaria, siendo necesario su traslado al Hospital Universitario de Guadalajara para recibir atención médica especializada.

Gracias a la rápida intervención del personal de seguridad del centro, la autora fue interceptada en el mismo lugar, quedando retenida hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional, quienes procedieron a su detención.

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que cualquier tipo de agresión contra el personal sanitario está tipificada como delito en el Código Penal y puede conllevar graves consecuencias legales. El respeto hacia quienes trabajan para proteger nuestra salud es fundamental para garantizar una atención segura y de calidad.

Desde las fuerzas de seguridad se reitera el compromiso de actuar con firmeza ante este tipo de conductas, velando siempre por la integridad de los profesionales sanitarios y el cumplimiento de la ley.