UGT condena que un paciente roció con un spray en la cara a una médico en Guadalajara capital

GUADALAJARA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos condena la agresión sufrida la semana pasada por una médico en un centro de salud de Guadalajara capital, en la calle Ferial, donde una paciente le roció en la cara con un spray después de recibir el alta médica.

Tras los hechos --"conocidos hoy"--, segun UGT, la doctora tuvo que ser trasladada al hospital para ser valorada y tratada.

El responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos en Castilla-La Mancha, Fernando Peiró, denuncia en un comunicado que "una vez" hay que hablar de agresiones contra profesionales del Sescam, "una realidad que refleja que las medidas de seguridad no son las suficientes".

"No podemos tolerar ni consentir normalizar este tipo de comportamientos, tampoco las amenazas y los insultos que diariamente se producen en las consultas o en los centros hospitalarios".

El sindicato, que se pone a disposición de los trabajadores y trabajadoras que sean víctimas de este tipo de hechos, reclama medidas más contundentes y que se pongan en marcha cuanto antes.