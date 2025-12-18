DGT prevé desde este viernes más de 3.790.000 desplazamientos por C-LM con motivo de la Navidad 2025/2026

Europa Press

TOLEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé durante las fiestas navideñas un total de 3.790.000 desplazamientos por las carreteras de Castilla-La Mancha con motivo de la operación especial Navidad 2025/2026, que se desarrollará en tres fases, la primera de las cuales arranca este viernes, día 19, y se prolongará hasta el jueves 25 de diciembre. A nivel nacional se prevén 22,4 millones de desplazamientos.

La segunda fase irá del viernes 26 de diciembre al jueves 1 de enero y la tercera del viernes 2 al martes 6 de enero de 2026, momento en el que se dará por concluido el dispositivo especial de Navidad.

Según datos de la Delegación del Gobierno, en esta primera fase se espera que 1.400.000 vehículos atraviesen las carreteras de la región; en la segunda se esperan 1.450.000 desplazamientos y en la tercera 940.000.

Por provincias, Toledo será la que más desplazamientos registre durante toda la Navidad, con 995.300; seguida de Ciudad Real, con 741.800; Cuenca, con 697.800; Guadalajara, con 695.300, y Albacete, que registrará 659.800 desplazamientos entre este jueves y el 6 de enero.

CARRETERAS DE C-LM

En concreto, en la provincia de Toledo la DGT ha señalado como puntos conflictivos la autovía A-4 en la salida del punto kilométrico 52 (Casilla de la Dolores), en el 67,500 (enlace con la R-4), y en el kilómetro 62 (enlace con N-301); y la autovía A-5, en el kilómetro 100 a la altura de Cazalegas y en el 76 a la altura de Maqueda, por retenciones.

En esta provincia existen obras en fase de ejecución en la N-502, en Gamonal, del kilómetro 107,750 al 105,500, por construcción de un enlace y a la altura del kilómetro 92,700 por desvíos; en la N-502a Talavera de la Reina, del kilómetro 114 al 117,200 y del 118,465 al 119,855 por una obra, y en la TO-23, en Toledo, a la altura del kilómetro 2,200 por el corte de ramales.

En la provincia de Albacete los puntos conflictivos están en la A-31 en el kilómetros 79,500 (Albacete) y en el kilómetro 32,000 (La Roda), por la confluencia de las carreteras A-31 y A-30, y A-31 y AP-36, respectivamente. En esta provincia no hay obras en fase de ejecución.

El punto conflictivo en la provincia de Ciudad Real se sitúa en la A-4, entre Almuradiel y Venta de Cárdenas, entre los kilómetros 230 y 245, por retenciones, en el retorno. En esta provincia tampoco hay obras en fase de ejecución.

En Cuenca los puntos conflictivos estarán en la A-3 y A-31, en el punto kilométrico 177 al 0, en Atalaya del Cañavate y en Honrubia, en el límite con la provincia de Madrid, así como en la A-3 en Honrubia, sin que haya obras en fase de ejecución.

Por último, en Guadalajara la DGT destaca la A-2, entre Valdenoches y Torija; entre Almadrones y Torremocha del Campo; en Cabanillas del Campo y a la altura de Guadalajara, así como en la N-320, del kilómetro 268 al 272,500. Tampoco aquí hay obras en fase de ejecución.

OPERATIVO ESPECIAL

Muchos de los desplazamientos, tanto de largo como de corto recorrido, especialmente durante los fines de semana y días festivos, se dirigirán hacia la segunda residencia, zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, lugares de atracción turística invernal, así como áreas o zonas de grandes centros comerciales.

Para dar cobertura a todos estos desplazamientos, la DGT tiene preparado un operativo especial que incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia que garanticen la movilidad y la fluidez en las carreteras y velen por su seguridad vial.

Para ello, la DGT cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos que, entre otras funciones, se encargarán de facilitar la movilidad y fluidez del tráfico, así como velar por la Seguridad Vial en las carreteras. Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

Asimismo, se ocuparán de mantener en las debidas condiciones de Seguridad Vial la circulación para toda clase de vehículos en las carreteras con tramos o zonas afectadas por condiciones meteorológicas adversas como son la nieve, hielo, niebla, lluvia y viento; ayudar a los usuarios ante cualquier incidente o imprevisto que pueda surgir en el viaje, así como vigilar el correcto comportamiento de los usuarios en carretera con los medios humanos y técnicos de los que dispone el organismo e informar puntualmente sobre cualquier incidencia en carretera a través de los boletines informativos de tráfico en las distintas emisoras de radio y televisión, en la web https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/, en Twitter @DGTes y @InformacionDGT y en el teléfono 011.

Durante las fechas navideñas se intensificarán también los controles de velocidad y alcoholemia como instrumento para la prevención de siniestros viales