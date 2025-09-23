El Día de la Provincia 2025 llenará Brihuega de actividades durante todo el próximo fin de semana

GUADALAJARA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara celebrará este año el Día de la Provincia en la localidad de Brihuega, donde se desarrollará un extenso programa de actividades entre este viernes 26 y el domingo 28 de septiembre.

El acto institucional, en el que se hará entrega de las distinciones a personas y entidades relevantes de la provincia aprobadas por el pleno de la Diputación de Guadalajara del pasado 28 de julio, tendrá lugar el viernes 26, a partir de las 19.00 horas, en la iglesia de San Miguel.

Una hora antes del acto se abrirán en el Parque de la Alameda las casetas de la Diputación y de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG), que estarán presentes en Brihuega durante todo el fin de semana, ha informado la Diputación en un comunicado.

El viernes tendrá lugar también el primero de los dos conciertos gratuitos que se han programado en Brihuega con motivo del Día de la Provincia 2025. A partir de las 23.00 horas, en la plaza de toros de la localidad, tendrá lugar la actuación de Marlon. Ya el sábado 27, las actividades se iniciarán con una diana floreada y pasacalles que saldrá desde el Parque de la Alameda y comenzarán a funcionar los hinchables infantiles instalados en el polideportivo de Brihuega.

Entre las 11.00 y las 14.00 horas, habrá una muestra de artesanía de la Escuela de Folklore de la Diputación y un taller de Fibras Vegetales en el Parque de la Alameda, que acogerá también una cata de vinos, aceite y miel de la provincia a partir de las 12.00 horas.

Para quienes quieran conocer más en profundidad el municipio, su patrimonio e historia, a la misma hora comenzará en la Plaza del Coso una visita guiada. A las 14.30 horas, también en el Parque de la Alameda, se ofrecerá una paella popular.

A partir de las 17.00 horas, se realizará en la misma localización un taller de encuadernación, mientras que a las 18.00 horas comenzará en la Plaza de San Juan la representación de la obra de teatro infantil 'Querida Ardilla'. También en la Plaza de San Juan, a partir de las 21.00 horas habrá una actuación de bailes tradicionales. El segundo gran concierto gratuito será, de nuevo en la plaza de toros de Brihuega, el que ofrecerá la artista Bebe a partir de las 23.00 horas del sábado 27 de septiembre.

Las actividades continuarán el domingo 28 de septiembre e incluyen un pasacalles con gigantes y cabezudos amenizado por la Filarmónica Briocense, Banda de Música de Brihuega y Banda de Música de Cifuentes con salida desde la Plaza del Coso a las 19.30 horas.

Entre las 11.00 y las 14.00 horas seguirán funcionando los hinchables infantiles en el polideportivo, mientras que en el Parque de la Alameda se llevará a cabo un taller textil. A partir de las 12.00 horas, el Ayuntamiento de Brihuega ofrecerá una nueva visita guiada a la localidad. El programa de actos del Día de la Provincia 2025 culminará con un gran evento taurino: la final del X certamen 'Guadalajara busca torero', a partir de las 18.00 horas en la plaza de toros de Brihuega.