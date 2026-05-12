Diana Morant visitará el observatorio de Yebes este miércoles con motivo del Trío de Eclipses

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. - Alberto Ortega - Europa Press

GUADALAJARA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, visitará este miércoles, 13 de mayo, el observatorio de Yebes, en la provincia de Guadalajara, con motivo del Trío de Eclipses, un acontecimiento extraordinario que se podrán ver desde España y que tendrá su primer eclipse total solar el 12 de agosto.

Durante la visita, la ministra mantendrá un diálogo con la directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Laura Barbas; la directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Izaskun Lacunza; y el geógrafo y director y presentador del programa "Aquí la Tierra", Jacob Petrus.