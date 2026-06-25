Digenpol afirma que España cumple los objetivos de la OTAN "una y otra vez": "Demostramos con hechos lo que decimos"

Clausura del XXXVIII Seminario sobre Seguridad y Defensa - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Política de Defensa (Digenpol), Fernando López del Pozo, ha afirmado este jueves que España cumple con los objetivos que le demanda la OTAN "una y otra vez". "Al final lo que hacemos es demostrar con hechos lo que decimos", ha agregado.

"Hay que actuar, hay que hablar menos y eso nosotros lo hacemos a través de nuestros hombres y mujeres que están desplegados por el mundo en números, no en porcentajes", ha aseverado el director general de Política de Defensa, durante la clausura del XXXVIII Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, donde ha estado acompañado del presidente regional, Emiliano García-Page.

En este marco, López del Pozo ha resaltado la posición "permanente" de España en la defensa del multilateralismo. "Quizás no esté de moda pero sigue siendo la solución y nosotros seguimos defendiéndola por eso", ha añadido.

"Igual que defendemos el derecho internacional, porque al final es la base de todo. Y además lo hacemos, las dos cosas, con el respaldo de nuestras fuerzas que están desplegadas por todo el mundo", ha manifestado López del Pozo.

SEMINARIO DE DEFENSA

Sobre el Seminario que se ha celebrado estos dos días en Toledo, ha afirmado que ha podido detectar "con claridad" muchas coincidencias y "algunas divergencias", como que ha habido un consenso generalizado en que se esta produciendo un cambio de ciclo en la escena internacional.

"Un cambio de ciclo que viene motivado por que el orden en el que estábamos cómodos todos está siendo dinamitado precisamente por los que lideraron su formación, lo cual no deja de ser bastante paradójico", ha dicho, para agregar que otro consenso que ha mostrado el seminario es que Europa necesita "de una manera imperiosa" atender a su defensa.

También ha detectado un consenso en que el vínculo transatlántico es "inevitable" no solo por el paraguas nuclear sino también por otro tipo de capacitaciones al margen de la defensa como "unas raíces comunes que van a estar ahí para siempre jamás", a lo que ha unido también que las alianzas son "absolutamente imprescindibles".

En cuanto a las divergencias, ha indicado que han sido "más bien en los cómos y en los cuándos". "Al final creo que la audiencia se ha podido hacer una idea muy aproximada de cómo se ve en este momento la defensa", ha concluido.

"UN PROBLEMA DE NEGOCIO"

De su lado, el presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que los cambios en el modelo internacional "no tienen una raíz" de defensa, sino comercial. "Es un problema de negocio", ha dicho, para agregar que la ruptura de muchos 'status quo', desde luego desde Estados Unidos y por quien lo capitanea, tienen que ver con el negocio, incluso a la hora de exigir más gasto militar".

Bajo el punto de vista del presidente castellanomanchego esto es lo que "trufa por completo" el panorama internacional. "Nos podemos poner como nos pongamos pero no podemos desconectar que se mezclan conceptos de seguridad con puro negocio y es una amenaza que tenemos ahí latente", ha subrayado.

Una "amenaza" que, para García-Page, debe llevar a Europa a "mantenerse firme" porque la UE "tiene que avanzar y el componente de defensa que se viene abriendo paso en los últimos años nos tendría que llevar a plantearnos si realmente no es más útil, incluso, además de tener ejércitos nacionales, tener ejército europeo".

"Sería muy útil porque sería ahondar en el principio que fundó la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial, que es el de la seguridad colectiva en Europa", ha afirmado el presidente de Castilla-La Mancha.

A ello ha unido otra "amenaza" como el hecho de que aunque el modelo internacional actual tiene "bastantes contrapesos" está "muy mal preparado para que en las responsabilidades de liderazgo, mando o autoridad entre gente con perfiles casi de psiquiátrico".

"¿Cómo reacciona todo un modelo institucionalizado, legal, un ordenamiento jurídico y un sistema político cuándo realmente la amenaza de la violencia de los Derechos Humanos se identifica claramente con el perfil psicológico de los que acceden a los máximas responsabilidades?", se ha preguntado.

Así, ha concluido diciendo que tiene claro que si al mando del ejército estuviera alguien que "realmente necesitara" de vigilancia médica, "todos tendríamos que preocuparnos". "Pues no crean que es muy distinto en el sistema político", ha aseverado.