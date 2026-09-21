El Digital de Cuenca recibe el Mandil de Honor de la Peña El Mandil y Maximino Pérez la Maroma de Oro

Mandil de Honor para El Digital de Cuenca - EL DIGITAL DE CUENCA

CUENCA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Peña El Mandil de Cuenca ha otorgado su tradicional Mandil de Honor por la celebración de San Mateo a El Digital de Cuenca, un reconocimiento que este medio recibe con satisfacción y que recibe como el respaldo a la labor de información y acompañamiento de las tradiciones conquenses.

Junto a este galardón, la Peña El Mandil ha concedido la Maroma de Oro a Maximino Pérez, mientras que la Pita de Plata ha sido para Álvaro Guijarro. Distinciones con las que la peña reconoce cada año a personas que, de una u otra manera, forman parte del espíritu y de la historia de San Mateo.

Las estatuillas correspondientes a los diferentes galardones cuentan además con un marcado carácter artesanal, ya que son obras firmadas y exclusivas del artista de la cerámica Luis del Castillo, convirtiendo cada distinción en una pieza única vinculada a San Mateo y a la identidad conquense.