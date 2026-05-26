Dimite el secretario de Nuevas Generaciones Cuenca tras denunciar "falta de democracia interna"

El secretario general de Nuevas Generaciones Cuenca, Daniel García Rebollo. - FACEBOOL/DANIEL GARCÍA REBOLLO

CUENCA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Nuevas Generaciones Cuenca, Daniel García Rebollo, ha anunciado su dimisión tras denunciar la "ausencia de participación, falta de democracia interna" y la no convocatoria, en ocho años, de un congreso provincial en la organización juvenil del PP.

En una carta que ha compartido en redes sociales, el que también fuera alcalde de Arguisuelas ha comentado que esta decisión "es la consecuencia de un tiempo prudencial de reflexión, de paciencia y de compromiso con una organización que un día representó algo mucho más grande de lo que hoy parece ser".

En su opinión, "Nuevas Generaciones nació para ser la voz de los jóvenes dentro de nuestro proyecto político. Para ser laboratorio de ideas, escuela de liderazgo, espacio de participación, debate y libertad. Para canalizar esa rebeldía sana que acompaña a la juventud y que en todos los partidos es necesaria".

Sin embargo, considera que esa esencia "se ha ido apagando". García Rebollo denuncia que desde el año 2018, Nuevas Generaciones de Cuenca, presididas por el diputado nacional y alcalde de Las Valeras, Daniel Pérez Osma, no celebra un congreso provincial.

"Ocho años sin que los jóvenes puedan decidir, elegir, debatir o marcar el rumbo de su propia organización. Ocho años de silencio orgánico, de ausencia de participación y de una agonía lenta provocada por la dejadez y la falta de voluntad política para reactivar un proyecto que debería estar vivo y fuerte", lamenta.

El ya exsecretario apunta que "una organización juvenil no puede sobrevivir sin voz, sin ideas y sin democracia interna" y que Nuevas Generaciones "no puede ser una estructura pensada únicamente para pegar carteles, rellenar listas o ejercer de staff silencioso al servicio de otros".

Tampoco cree que Nuevas Generaciones tenga que ser "una organización decorativa", sino una "una cantera de pensamiento". "Lo que hoy veo, tristemente, es una organización agonizando por la dejadez, privada de pulso, de participación y de horizonte. Y por coherencia con lo que siempre he defendido, no puedo seguir formando parte de ello desde la responsabilidad orgánica que hoy ostento", lamenta.

"En estos meses, en Cuenca se ha hablado de la hora de los valientes. Y creo profundamente que la valentía no consiste solo en resistir, sino también en dar un paso al frente cuando el silencio ya no es una opción. Mi dimisión no es una renuncia a las ideas en las que creo, sino una denuncia política y moral ante una situación que no puede seguir normalizando, porque Cuenca merece organizaciones vivas", explica el que era el número dos de la organización juvenil del PP.

"Me marcho con la conciencia tranquila de haber defendido siempre aquello en lo que creí: participación, libertad, renovación y compromiso. Y lo hago convencido de que, antes o después, llegará también para Nuevas Generaciones de Cuenca esa hora en la que los jóvenes vuelvan a decidir por sí mismos", concluye su misiva.