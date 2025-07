La DinoRider 360 recorrerá en su tercera edición la Celtiberia de Cuenca y Guadalajara

CUENCA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Motor, deporte, naturaleza y cultura son los ingredientes de la DinoRider 360, una cita de mototurismo que celebrará su tercera edición los días 3 y 4 de octubre y que en esta edición recorrerá la Celtiberia de Cuenca y Guadalajara.

En total serán 394 kilómetros, la ruta más larga de todas las ediciones, en un trayecto de unas 10 horas a través de una ruta secreta hasta el último momento y que incluye una serie de 'viewpoints' por los que deben pasar los motoristas.

El Museo Paleontológico de Cuenca será la salida y la meta de una prueba no competitiva y que, según ha señalado el representa de la asociación Dino Riders, Santiago Langreo, también tiene interés para los aficionados de esta tierra, porque "tiene entre sus características que permite descubrir entornos por los que a veces hemos pasado muy cerca, pero no nos hemos parado a contemplar esa belleza paisajística".

Las inscripciones a la DinoRider 360 estarán abiertas durante los meses de abril a julio y están limitadas a 200 motos, pero quedan 30 disponibles, porque repiten gran parte de los participantes de anteriores ediciones.

Si se suman los acompañantes, esta cita de mototurismo reúne a unas 300 personas. Langreo ha explicado que el número de participantes es limitado "porque queremos dar calidad a los participantes, porque la masificación tiene un riesgo tanto para las tierras como para los moteros".

No obstante, ha anunciado que, dado el interés que despierta, a partir de ahora la DinoRider 360 será anual y no cada dos años como hasta ahora. El precio varía de 35 a 60 euros en función de si incluye la cena o no.

Además, este año se incluye el desayuno en ruta. Entre los inscritos hay grupos de Castellón, Teruel, Barcelona, Madrid y de las cinco provincias castellano-manchegas.

Santiago Langreo, uno de los promotores de este evento, ha agradecido a las instituciones y empresas colaboradoras su apoyo a este evento "artesano".

Eso sí, ha pedido un mayor apoyo a las instituciones a la promoción del mototurismo, "que acaba de empezar en Cuenca" y ha apuntado que hay una ruta que podría incluirse entre las más espectaculares de España.

En la presentación de la DinoRider ha participado la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López, que ha destacado que se trata de un evento que sirve para mostrar a los aficionados a las motos los paisajes y la gastronomía de Cuenca, por lo que contribuye a la actividad turística de esta tierra.