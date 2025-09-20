Diputación de Albacete impulsa un innovador curso sobre el uso de la realidad virtual en residencias de mayores

Curso sobre el uso de la Realidad Virtual en residencias de mayores. - DIPUTACIÓN

ALBACETE, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete, a través de la Residencia 'San Vicente de Paúl', ha organizado junto a la Sociedad Castellano-Manchega de Geriatría y Gerontología, un curso pionero sobre el uso de la Realidad Virtual en el ámbito sociosanitario.

Tendrá lugar los días 25 y 30 de septiembre en el salón de actos de 'San Vicente de Paúl', con entrada libre y la participación de especialistas de referencia en las áreas de geriatría, neurociencia, psicología y fisioterapia, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Se trata de una iniciativa formativa dirigida al personal de las residencias provinciales (San Vicente de Paúl, Núñez de Balboa y Paseo de la Cuba), a especialistas en formación (EIR de Geriatría), así como a integrantes de la Sociedad Castellano-Manchega de Geriatría y Gerontología.

El curso arrancará el jueves, 25 de septiembre, con la presentación del doctor Sergio Salmerón, geriatra (junto a Inmaculada García) de la Residencia 'San Vicente de Paúl' y presidente de la Sociedad Castellano-Manchega de Geriatría y Gerontología.

Durante la jornada, también la especialista Inés Garrido expondrá un proyecto innovador de reminiscencia con personas institucionalizadas a través de la Realidad Virtual, y la neurocientífica y psicóloga Edith Arcas (OROI) ofrecerá, de manera telemática desde San Sebastián, una sesión práctica sobre el uso de gafas virtuales aplicadas al cuidado de mayores.

El 30 de septiembre será el turno del doctor Juan de Dios Estrella, geriatra de la Residencia Núñez de Balboa, que abrirá la sesión para dar paso a dos expertos de la Universidad Complutense de Madrid: Rosa Ortiz, que abordará la monitorización mediante Realidad Virtual, y José Javier López, presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Geriatría y Gerontología, que tratará las escalas funcionales en el uso de esta tecnología.

Un modelo asistencial innovador y humano Con esta nueva iniciativa, la Residencia San Vicente de Paúl sigue consolidado un modelo de atención integral y humanizada, centrado en las personas. Fruto de ese trabajo, en 2024 el centro obtuvo la Certificación Avanzada de Calidad otorgada por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), convirtiéndose en el primero de la provincia de Albacete en alcanzar este nivel de reconocimiento.