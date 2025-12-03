La Diputación de Albacete refuerza los trabajos de vialidad invernal ante las primeras nevadas registradas en la sierra. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Parque Móvil y Red Viaria de la Diputación de Albacete ha actuado desde primeras horas de este miércoles para garantizar la seguridad y la transitabilidad de las carreteras afectadas por las nevadas con las que amanecían cubiertos diversos municipios de la sierra albacetense.

Tal y como ha informado el responsable del área y vicepresidente provincial, Fran Valera, los equipos han trabajado de forma continua en la retirada de nieve, extendido de sal y supervisión constante de los tramos más conflictivos, en total comunicación y apoyo con las autoridades de tráfico en los distintos puntos.

Según informa la Diputación, las zonas más sensibles han sido, principalmente, los tramos altos de montaña, destacando: la AB-516 (Paterna de Madera-Riópar por el Puerto de las Crucetillas), que ha sido la vía más afectada, con presencia de entre 10 y 15 cm de espesor de nieve; la AB-515 (Peñascosa-Bogarra), la AB-519 (Balazote-Alcaraz por Casas de Lázaro, San Pedro, Masegoso y Peñascosa), y la AB-5023 (Casas de Lázaro-AB-515 por El Berro, Navalengua y el Burrueco).

Gracias a estos trabajos, las carreteras AB-519, AB-5023 y AB-515 se encuentran ya totalmente limpias y despejadas al tráfico. En el conjunto de las actuaciones, se han esparcido unas 10 toneladas de sal y se han recorrido 185 kilómetros de vías para garantizar las mayores condiciones posibles de seguridad.

Desde primeras horas de la mañana, la Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene la obligatoriedad de usar cadenas en la AB-516, especialmente en el Puerto de las Crucetillas, y pide extremar las precauciones en la CM-412 entre Salobre y Riópar (km 174-202), donde persisten tramos deslizantes.

El vicepresidente provincial, Fran Valera, ha agradecido la rápida respuesta y la profesionalidad de los equipos humanos implicados, al tiempo que ha apelado a la colaboración ciudadana, solicitando evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas; no ponerse en carretera sin consultar siempre de forma previa los avisos oficiales de la DGT; circular con máxima prudencia; llevar cadenas y/o neumáticos de invierno cuando así se requiera; y facilitar el paso de los vehículos de emergencias y mantenimiento.

La Diputación de Albacete continúa monitorizando la situación y en pleno desarrollo del plan de vialidad invernal, especialmente, mientras se mantengan las condiciones adversas en la red viaria provincial.