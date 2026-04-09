Diputación y CEOE-Cepyme Guadalajara lanzan 'Lidera Empresaria' para impulsar el emprendimiento femenino en la provincia

Presentación del programa 'Lidera Empresaria'. - DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara, en colaboración con CEOE-Cepyme Guadalajara, ha puesto en marcha la primera edición del programa 'Lidera Empresaria', una iniciativa destinada a impulsar el emprendimiento femenino en la provincia.

El programa tiene como objetivo apoyar a mujeres empresarias mediante el acceso a formación, mentorización y oportunidades que favorezcan el desarrollo de habilidades y la consolidación de proyectos empresariales, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

La diputada delegada de Bienestar Social e Igualdad, Margarita Morera, junto a la presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, Marisol García, han presentado esta iniciativa, que recoge la experiencia del programa 'Impulsa Mujer' y la amplía con un enfoque más práctico y personalizado.

Margarita Morera ha detallado que, con esta renovación, 'Lidera Empresaria' se propone alcanzar tres grandes objetivos, dar respuesta a la necesidad económica y de relevo en sectores clave, reforzando el tejido empresarial; impulsar el emprendimiento femenino y aprovechar el talento de muchas mujeres que aún no se incorporan plenamente al ámbito empresarial, favoreciendo además la viabilidad, el crecimiento y la generación de empleo de sus proyectos, y promover la cohesión territorial, especialmente en el medio rural, utilizando el emprendimiento como herramienta para combatir la despoblación y mantener la actividad económica en la provincia.

En este sentido, Morera ha subrayado que este programa es "una apuesta por el futuro económico de Guadalajara" y "una invitación a que las mujeres den el paso, a que más empresas se sumen y a que, como sociedad, reconozcamos que sin mujeres emprendedoras no hay desarrollo posible".

Para ello, la Diputación de Guadalajara destina 70.000 euro a esta primera edición de 'Lidera Empresaria', con el objetivo de que el programa se perpetúe en el tiempo.

Asimismo, la diputada ha agradecido la implicación de CEOE-Cepyme Guadalajara en el desarrollo de la iniciativa, así como el esfuerzo de "todas las mujeres que, con su valentía, ya están transformando nuestra provincia".

Por su parte, la presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, Marisol García, ha destacado que 'Lidera Empresaria' "nace con un objetivo muy claro: acompañar, fortalecer y dar visibilidad a los proyectos empresariales liderados por mujeres de nuestra provincia".

En este sentido, ha subrayado que las empresarias "son una palanca clave para el crecimiento económico y la cohesión social de los territorios", y ha puesto en valor la aportación del liderazgo femenino en el desarrollo y avance de la sociedad.

Al mismo tiempo, Marisol García también ha recordado que muchas mujeres siguen enfrentándose a retos específicos a la hora de emprender o hacer crecer sus negocios, por lo que iniciativas como esta "no solo son oportunas, sino necesarias".

Metodología 'Lidera Empresaria' está dirigido a mujeres con proyectos en fase de idea, desarrollo o crecimiento, con el fin de acompañarlas en su evolución empresarial, especialmente en zonas despobladas de la provincia de Guadalajara.

El programa contará con un máximo de 15 participantes, que serán seleccionadas tras un proceso de evaluación de candidaturas una vez finalizado el plazo de inscripción.

El programa combina formación, mentorización y generación de redes profesionales.

En concreto, contempla 18 sesiones de mentoría individualizada impartidas por expertos en modelos de negocio y especialistas sectoriales, adaptadas a las necesidades de cada proyecto.

Asimismo, se desarrollarán cinco sesiones formativas de dos horas de duración centradas en áreas clave para el desarrollo empresarial.

Durante el programa se celebrarán tres encuentros con actividades especiales orientadas a fomentar la colaboración, así como dos eventos principales: una jornada inicial de networking y un acto de clausura en el que las participantes presentarán sus proyectos ante un jurado profesional, que otorgará un premio económico de 10.000 euro al mejor proyecto, destinado a apoyar su desarrollo, consolidación o crecimiento.

Además, se creará la comunidad digital 'Lidera Empresaria', que servirá como espacio de visibilidad para las empresas participantes y como herramienta para el networking continuo.

Tras la finalización del programa, todas las participantes tendrán acceso durante un año a los servicios de asesoramiento de CEOE- Cepyme Guadalajara.