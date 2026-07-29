La Diputación de Ciudad Real adquiere el legado fotoperiodista de Manuel Herrera Piña y creará un archivo fotográfico

Reunión entre el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y la viuda y los hijos de Manuel Herrera Piña. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha firmado el convenio de colaboración con Antonia Núñez Gómez, viuda del histórico fotoperiodista Manuel Herrera Piña, y con sus hijos, Manuel Herrera Núñez, María Luisa Herrera Núñez y Juan Antonio Herrera Núñez, culminando así el acuerdo que permitirá a la institución adquirir su extraordinario fondo fotográfico, garantizar su conservación y ponerlo al servicio de la sociedad bajo la denominación oficial de Archivo Fotográfico 'Herrera Piña'.

El convenio constituye el marco jurídico que hace posible la adquisición de uno de los archivos documentales más importantes de Ciudad Real, integrado por cientos de miles de imágenes que recorren más de medio siglo de la historia contemporánea de la provincia.

"Se trata de un legado de incalculable valor histórico, periodístico y cultural que recoge la evolución de los municipios ciudadrealeños, la actividad institucional, la vida social, política, económica, cultural y deportiva, así como los principales acontecimientos que han marcado a varias generaciones de ciudadrealeños", ha indicado la Institución provincial en nota de prensa.

El fondo documental reúne tres armarios metálicos con diez cajones cada uno que contienen 12.559 rollos de carretes con negativos numerados, además de doce clasificadores con diapositivas en color ya digitalizadas, dos cajas con negativos igualmente escaneados, cuatro carpetas con negativos de medio formato también digitalizados y dos cajas con negativos en color pendientes aún de escaneado.

Según recoge el propio convenio, el material ya digitalizado asciende aproximadamente a 324.363 negativos, conservados en formato digital con una resolución de 3.000 por 2.000 DPI (puntos por pulgada) y almacenados en un disco duro de cuatro terabytes sin marca de agua, lo que garantiza unas óptimas condiciones para su preservación y futura utilización.

Asimismo, el Servicio de Archivos Provinciales de la Diputación ha comprobado el buen estado de conservación del archivo y ha constatado que una parte significativa de los negativos ya digitalizados se encuentra organizada por años y décadas.

Las comprobaciones realizadas también han permitido verificar que numerosas imágenes coinciden con las publicadas durante décadas en el Diario Lanza, además de servir de base para distintas publicaciones editadas por la Biblioteca de Autores Manchegos sobre la obra de Manuel Herrera Piña.

PROTEGER Y DIFUNDIR UN PATRIMONIO ÚNICO

El acuerdo firmado establece que los herederos entregarán el fondo fotográfico a la Diputación y cederán en exclusiva los derechos de explotación de la obra --reproducción, distribución, comunicación y difusión públicas-- aunque la familia conserva los derechos morales que les corresponden como titulares del legado.

Por su parte, la Diputación tramitará la adquisición del archivo mediante el correspondiente expediente administrativo, cuya valoración técnica asciende a 120.000 euros, e incorporará este valioso patrimonio documental a sus fondos culturales para garantizar su conservación definitiva.

El convenio contempla, además, que la Institución provincial asumirá la custodia, catalogación y clasificación integral del archivo, que pasará a reconocerse oficialmente como archivo fotográfico 'herrera piña', denominación que deberá figurar de forma visible en todas las reproducciones, publicaciones y actividades en las que se utilicen imágenes procedentes del mismo.

Igualmente, la Diputación se compromete a divulgar y promocionar la obra del fotógrafo y el acuerdo prevé también la creación de una comisión de seguimiento con representación de la familia para velar por el cumplimiento del convenio.

Entre los compromisos asumidos por la Institución provincial figura, asimismo, el diseño de una identidad gráfica propia para el Archivo Fotográfico 'Herrera Piña', destinada a identificar y proteger institucionalmente este legado documental.