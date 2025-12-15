La Diputación de Cuenca aprobará este martes un presupuesto para 2026 que destinará unos 650 euros por habitante

Martínez Chana y la concejala Emma Cano desglosan en rueda de prensa los presupuestos de la Diputación. - EUROPA PRESS

CUENCA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca contará el año que viene con un presupuesto de 125,75 millones de euros, lo que supondrá una subida del 6,5% respecto al año pasado y nuevo récord para la institución provincial, 1ue destina 650 euros por habitante, lo que le convierte, según ha destacado su presidente, Álvaro Martínez Chana, en "la tercera que provincia de España con más inversión per cápita y la primera de Castilla-La Mancha".

Martínez Chana y la vicepresidenta tercera y diputada de Hacienda, Emma Cano se han encargado de desglosar un presupuesto que, salvo sorpresa, será aprobado en el Pleno de la Diputación de este martes por unanimidad, ya que se han aceptado todas las enmiendas presentadas por el Partido Popular.

El presidente de la Diputación ha agradecido "la buena disposición de ambas partes" en llegar a un acuerdo y ha comprobado que, hasta donde han podido llegar revisando la hemeroteca, en los últimos 30 años nunca se había producido esta unanimidad en las cuentas provinciales.

El presupuesto será de 125.762.000 euros, a los que hay que añadir los 4.178.638 euros del Organismo Autónomo de Recaudación hasta alcanzar un presupuesto consolidado de 129,9 millones de euros.

Martínez Chana ha explicado que el incremento de la aportación del Estado a través de las entregas a cuenta está siendo fundamental para poder ir aumentando año a año el presupuesto, "pero también ha señalado que en esta legislatura "hemos salido a buscar fondos en partidas europeas o del gobierno regional", lo que ha permitido financiar algunas ideas.

SUBIDA PRESUPUESTARIA DE TODOS LOS PROGRAMAS

En lo que se refiere a los programas, el apartado de inversiones crece un 83% respecto al año pasado y la construcción de la nueva planta de residuos será uno de los ejes centrales, con más de diez millones de euros presupuestados para un proyecto que supondrá un gasto final de unos 50 millones de euros.

Sobre el traslado del vertedero, que saldrá el año que viene a licitación si todo va según lo previsto y que se irá desarrollando hasta 2029, Martínez Chana ha querido subrayar que se va a poder realizar únicamente con fondos propios de la Diputación, sin necesidad de recurrir a financiación bancaria.

También destacan los 6,5 millones de euros que se van a destinar para la puesta en funcionamiento de los nuevos parques de bomberos de la Diputación en Priego y Cañete.

En general, suben todas las partidas y se incluyen nuevas líneas, entre las que se pueden destacar la incorporación de una partida de adquisición de mobiliario para los ayuntamientos, un plan inversión de cementerios, un programa de venta ambulante, una ayuda para la dispensación de medicamentos en las farmacias rurales, entre otros.

En materia de apoyo a los municipios, se dobla la partida para apoyar la contratación de personal administrativo en los ayuntamientos y se refuerzan los programas de conciliación laboral.

En materia de turismo, una de las iniciativas más ambiciosas será la inversión de 800.000 euros para la organización del eclipse previsto para el 12 de agosto de 2026, que se prevé que atraiga un gran número de visitantes a la provincia.

En deportes, suben las ayudas a los clubes conquenses de Segunda RFEF, a la marcha ciclista de los Hermanos Herrada y se le concederá una ayuda nominativa al Fútbol Sala Vivo Cuenca. En agricultura, entre otras líneas, habrá más dinero para los grupos de desarrollo rural y se apoyará al aceite de la Alcarria.

Finalmente, en materia de cultura, se incrementan partidas como las ayudas para las bandas de música para la producción discográfica, así como el presupuesto de la Fundación Antonio Pérez.